Мостовой: Воробьёв — основной нападающий «Локо», его будет не хватать в матче с «Зенитом»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос, скажется ли отсутствие нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встретятся с «Зенитом». Игра пройдёт сегодня, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург).

— Матч с «Зенитом» пропустит Пиняев и, возможно, Воробьёв. Насколько это серьёзные потери для «Локо»?

— Хорошо, что Пиняев восстановился. Вроде бы уже на замену стал выходить, но опять травмировался. Воробьёв — основной нападающий «Локомотива», поэтому, конечно, его будет не хватать в матче с «Зенитом», у которого все игроки здоровы. Вижу «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Воробьёв в нынешнем сезоне забил девять голов в 17 встречах за столичную команду во всех турнирах.