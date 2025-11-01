«Челси» с минимальным счётом переиграл «Тоттенхэм» в матче 10-го тура АПЛ

Окончен матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «синие». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Единственный гол в этом матче забил Жоао Педро на 34-й минуте.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» находится на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» располагается на четвёртой строчке. У обеих команд по 17 очков.

В следующем туре «шпоры» 8 ноября примут на своём поле «Манчестер Юнайтед», «синие» в тот же день дома встретятся с «Вулверхэмптоном».