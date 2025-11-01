Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Челси, результат матча 1 ноября 2025, счёт 0:1, 10-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Челси» с минимальным счётом переиграл «Тоттенхэм» в матче 10-го тура АПЛ
Окончен матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «синие». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон
0:1 Педро – 34'    

Единственный гол в этом матче забил Жоао Педро на 34-й минуте.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» находится на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» располагается на четвёртой строчке. У обеих команд по 17 очков.

В следующем туре «шпоры» 8 ноября примут на своём поле «Манчестер Юнайтед», «синие» в тот же день дома встретятся с «Вулверхэмптоном».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

