«Шинник» победил «Челябинск» в 17-м туре Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Шинник» и «Челябинск». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роман Сафьян из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

На 14-й минуте полузащитник «Шинника» Руслан Куль открыл счёт в матче. Гол был забит после розыгрыша углового.

«Шинник» довёл количество набранных в сезоне очков до 22. Ярославский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице после 17 проведённых игр. «Челябинск» занимает седьмое место с 25 очками при игре в запасе. В среду, 5 ноября, «Челябинск» сыграет в перенесённом матче с «Уралом».