Шинник — Челябинск, результат матча 1 ноября 2025, счёт 1:0, 17-й тур Первой лиги — 2025/2026

«Шинник» победил «Челябинск» в 17-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Шинник» и «Челябинск». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роман Сафьян из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Куль – 14'    

На 14-й минуте полузащитник «Шинника» Руслан Куль открыл счёт в матче. Гол был забит после розыгрыша углового.

«Шинник» довёл количество набранных в сезоне очков до 22. Ярославский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице после 17 проведённых игр. «Челябинск» занимает седьмое место с 25 очками при игре в запасе. В среду, 5 ноября, «Челябинск» сыграет в перенесённом матче с «Уралом».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Приложение для Android