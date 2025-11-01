«Аталанта» минимально уступила «Удинезе» в 10-м туре Серии А

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Микаэль Фаббри. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Николо Дзаньоло. Нападающий отличился на 40-й минуте встречи.

После 10 матчей «Удинезе» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 15 набранных очков. «Аталанта» располагается на 11-й строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 13 очков.

В следующем туре подопечные Ивана Юрича сыграют с «Сассуоло». Матч пройдёт 9 ноября. Команда Косты Руньяича в этот же день на выезде встретится со столичной «Ромой».