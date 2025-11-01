Скидки
Удинезе — Аталанта, результат матча 1 ноября 2025, счет 1:0, 10-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» минимально уступила «Удинезе» в 10-м туре Серии А
Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Микаэль Фаббри. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Дзаньоло – 40'    

Единственный гол в матче забил Николо Дзаньоло. Нападающий отличился на 40-й минуте встречи.

После 10 матчей «Удинезе» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 15 набранных очков. «Аталанта» располагается на 11-й строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 13 очков.

В следующем туре подопечные Ивана Юрича сыграют с «Сассуоло». Матч пройдёт 9 ноября. Команда Косты Руньяича в этот же день на выезде встретится со столичной «Ромой».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
