Тренер «Пари НН» Шпилевский: я тренирую и развиваю футболистов, но у каждого своё мнение

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился мнением о критике в свой адрес на фоне текущих результатов команды: на данный момент нижегородцы с семью очками замыкают турнирную таблицу Мир РПЛ.

«Критика экспертов? Речь идёт об уважении. Когда летят такие фразы с таким высокомерием и унижением, как будто я приехал из какой-то непонятной лиги и никогда в жизни не тренировал… Эти эксперты не видят же ежедневного развития футболистов. Обсуждать издалека, как будто ты пришёл в театр и посмотрел последние три минуты, по которым делаешь выводы, это очень неуважительно.

Я тренирую и развиваю футболистов, но у каждого своё мнение. Печально, что сегодня можно высказывать всё, не думая о последствиях. Особенно это касается людей, которые в лицо мне говорят одно, просят о помощи, а потом критикуют. Это можно назвать лицемерием», — приводит слова Шпилевского Sport24.

