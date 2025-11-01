Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нижегородов в прыжке вынес мяч из пустых ворот в матче «Рубин» — «Динамо» в РПЛ

В эти минуты проходит матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+1-й минуте защитник «Рубина» Константин Нижегородов в прыжке выбил мяч из пустых ворот после удара бразильца Бителло. Проверка VAR подтвердила решение судьи, согласно которому мяч не пересёк линию ворот.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 13 матчей казанский «Рубин» набрал 18 очков и занимает седьмое место в чемпионате России. Московское «Динамо» заработало 16 очков и располагается на восьмой строчке в РПЛ.