Арриго Сакки: Фабрегас впитал в себя настоящий вкус к игре

Известный итальянский тренер Арриго Сакки перед матчем 10-го тура Серии А между «Наполи» и «Комо» поделился мнением о профессиональных качествах Сеска Фабрегаса, возглавляющего команду гостей.

«Я не знаком с Фабрегасом лично, но я вижу, как играет «Комо». Фабрегас прошёл через две значимые школы и учился в лучших футбольных университетах Европы: «Арсенале» и «Барселоне». Он впитал в себя настоящий вкус к игре. Когда твоими учителями являются Арсен Венгер и Хосеп Гвардиола, сложно ошибиться. Просто посмотрите, как игроки «Комо» двигаются на поле. Они всегда знают, что делать, какие зоны занимать и как выходить из сложных ситуаций. Разве, глядя на игру «Комо», вы могли бы сказать, что это маленькая провинциальная команда? Нет. И чья это заслуга, если не тренера?

Фабрегас сделает ставку на очень агрессивную игру с прессингом, поскольку он постарается не дать сопернику воплотить свою стратегию. «Комо» играет с высокой линией обороны, и им нужно быть осторожными, потому что у «Наполи» есть игроки, которые отлично атакуют через свободные зоны. Я имею в виду Мактоминея, полузащитника выдающейся эффективности, и скоростного Хойлунда. Ожидаю открытую игру.

Если вы думаете, что «Комо» поедет туда, чтобы припарковать «автобус», как это сделали многие команды нашей лиги, вы ошибаетесь. У Фабрегаса есть качественные полузащитники, у него есть настоящий талант, такой как Николас Пас. Он любит обмениваться быстрыми передачами, вести игру, а затем искать пас вразрез. «Наполи» нужно быть осторожным и не подставляться под удар», — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.