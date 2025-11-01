Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Первая лига по футболу 2025/2026: результаты на 1 ноября, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 1 ноября
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, состоялись два матча 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 1 ноября:

«Урал» – «Сокол» – 2:0;
«Шинник» – «Челябинск» – 1:0.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», на счету которого 33 очка после 16 матчей. Вторую строчку занимает воронежский «Факел», у которого такое же количество очков. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Спартак» Кострома (30) и «Родина» (27). Замыкает турнирную таблицу «Чайка» из Песчанокопского с 11 очками после 16 встреч.

Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
«Урал» победил «Сокол» и возглавил турнирную таблицу Первой лиги
