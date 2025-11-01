Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Динамо»: Нижегородов удалён после двух жёлтых карточек за семь минут

«Рубин» — «Динамо»: Нижегородов удалён после двух жёлтых карточек за семь минут
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Нижегородов – 58' / нет

На 58-й минуте защитник «Рубина» Константин Нижегородов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Первое предупреждение было показано футболисту на 51-й минуте. На 45+1-й минуте защитник вынес мяч из пустых ворот после удара бразильца Бителло.

После 13 матчей казанский «Рубин» набрал 18 очков и занимает седьмое место в чемпионате России. Московское «Динамо» заработало 16 очков и располагается на восьмой строчке в РПЛ.

Материалы по теме
«Зениту» хватило девяти минут для гола! Серия «Локо» под угрозой. LIVE
Live
«Зениту» хватило девяти минут для гола! Серия «Локо» под угрозой. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android