«Рубин» — «Динамо»: Нижегородов удалён после двух жёлтых карточек за семь минут

В эти минуты проходит матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 58-й минуте защитник «Рубина» Константин Нижегородов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Первое предупреждение было показано футболисту на 51-й минуте. На 45+1-й минуте защитник вынес мяч из пустых ворот после удара бразильца Бителло.

После 13 матчей казанский «Рубин» набрал 18 очков и занимает седьмое место в чемпионате России. Московское «Динамо» заработало 16 очков и располагается на восьмой строчке в РПЛ.