Махачкалинское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в 14-м туре РПЛ

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Победу в матче со счётом 2:0 одержала махачкалинская команда.

Счёт в игре открыл полузащитник хозяев поля Хуссем Мрезиг на пятой минуте. Хавбек «Динамо» Мехди Мубарик забил второй гол своей команды на 78-й минуте.

После 14 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 13 очков и занимают 12-е место. Махачкалинское «Динамо» заработало 14 очков и располагается на 11-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА, у которого 30 очков.