Фабио Капелло рассказал, за счёт чего «Ювентус» может побороться за чемпионство

Известный футбольный тренер Фабио Капелло поделился мнением о шансах «Ювентуса» на чемпионство по итогам нынешнего сезона. Ранее команду возглавил Лучано Спаллетти.

«Попытка побороться за титул, безусловно, станет серьёзным испытанием для него и для «бьянконери», хотя я не считаю, что «Ювентус» находится на том же уровне, что «Наполи» и «Интер». Я отношу эти две команды к числу претендентов на скудетто, при этом считаю, что для «Ювентуса» важнейшей целью остаётся выход в Лигу чемпионов.

Однако если «старой синьоре» удастся побороться за титул, то нам придётся похвалить Спаллетти и отдать ему должное за то, что он в очередной раз доказал, что является великим тренером и исключительным мотиватором.

Вопрос в том, как сделать «Ювентус» претендентом на чемпионство. Например, за счёт разных тактических схем или альтернативных подходов, позволяющих игрокам проявить себя с максимальной отдачей. Давайте проясним ситуацию. Эффективно влиять на игру со среды по субботу тренеру отнюдь не просто. Это сложная задача, и важно понимать, какой импульс на самом деле даёт результат: временный или долгосрочный.

«Ювентусу» нужно будет понять, какие игроки будут доступны на рынке. Главное — не тратить деньги на быстрое решение вместо того, чтобы найти вариант, который действительно поможет. В Турине уже потратили достаточно денег», — написал Капелло в своей колонке для La Gazzetta dello Sport.