Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Капелло рассказал, за счёт чего «Ювентус» может побороться за чемпионство

Фабио Капелло рассказал, за счёт чего «Ювентус» может побороться за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный тренер Фабио Капелло поделился мнением о шансах «Ювентуса» на чемпионство по итогам нынешнего сезона. Ранее команду возглавил Лучано Спаллетти.

«Попытка побороться за титул, безусловно, станет серьёзным испытанием для него и для «бьянконери», хотя я не считаю, что «Ювентус» находится на том же уровне, что «Наполи» и «Интер». Я отношу эти две команды к числу претендентов на скудетто, при этом считаю, что для «Ювентуса» важнейшей целью остаётся выход в Лигу чемпионов.

Однако если «старой синьоре» удастся побороться за титул, то нам придётся похвалить Спаллетти и отдать ему должное за то, что он в очередной раз доказал, что является великим тренером и исключительным мотиватором.

Вопрос в том, как сделать «Ювентус» претендентом на чемпионство. Например, за счёт разных тактических схем или альтернативных подходов, позволяющих игрокам проявить себя с максимальной отдачей. Давайте проясним ситуацию. Эффективно влиять на игру со среды по субботу тренеру отнюдь не просто. Это сложная задача, и важно понимать, какой импульс на самом деле даёт результат: временный или долгосрочный.

«Ювентусу» нужно будет понять, какие игроки будут доступны на рынке. Главное — не тратить деньги на быстрое решение вместо того, чтобы найти вариант, который действительно поможет. В Турине уже потратили достаточно денег», — написал Капелло в своей колонке для La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Новый тренер «Ювентуса» Спаллетти высказался о наличии у него на руке татуировки «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android