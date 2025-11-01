Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Рубин — Динамо, результат матча 1 ноября 2025, счёт 0:0, 14-й тур РПЛ — 2025/2026

«Динамо» в большинстве не смогло переиграть «Рубин» в 14-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Игра завершилась со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Нижегородов – 58' / нет

На 45+1-й минуте защитник «Рубина» Константин Нижегородов в прыжке выбил мяч из пустых ворот после удара бразильца Бителло. Проверка VAR подтвердила решение судьи, согласно которому мяч не пересёк линию ворот. На 58-й минуте Нижегородов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Первое предупреждение было показано футболисту на 51-й минуте.

«Рубин» и «Динамо» занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое и восьмое места. В активе казанской команды 19 набранных очков. Бело-голубые набрали 17-е очко и не смогли опередить клуб из столицы Татарстана в таблице РПЛ.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости

