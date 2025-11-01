«Динамо» в большинстве не смогло переиграть «Рубин» в 14-м туре РПЛ

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Игра завершилась со счётом 0:0.

На 45+1-й минуте защитник «Рубина» Константин Нижегородов в прыжке выбил мяч из пустых ворот после удара бразильца Бителло. Проверка VAR подтвердила решение судьи, согласно которому мяч не пересёк линию ворот. На 58-й минуте Нижегородов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Первое предупреждение было показано футболисту на 51-й минуте.

«Рубин» и «Динамо» занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое и восьмое места. В активе казанской команды 19 набранных очков. Бело-голубые набрали 17-е очко и не смогли опередить клуб из столицы Татарстана в таблице РПЛ.