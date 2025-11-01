«Кристал Пэлас» победил «Брентфорд» в матче 10-го тура чемпионата Англии

Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 2:0.

На 30-й минуте отличился нападающий хозяев Жан-Филипп Матета. На 51-й минуте защитник «Брентфорда» Нейтан Коллинз отправил мяч в свои ворота.

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала 13 очков за 10 матчей. «Кристал Пэлас» находится на шестой строчке, заработав 16 очков. На первом месте располагается «Арсенал» (22).