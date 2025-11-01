Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Кристал Пэлас — Брентфорд, результат матча 1 ноября 2025, счет 2:0, АПЛ 2025-2026

«Кристал Пэлас» победил «Брентфорд» в матче 10-го тура чемпионата Англии
Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Матета – 30'     2:0 Коллинз – 51'    

На 30-й минуте отличился нападающий хозяев Жан-Филипп Матета. На 51-й минуте защитник «Брентфорда» Нейтан Коллинз отправил мяч в свои ворота.

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала 13 очков за 10 матчей. «Кристал Пэлас» находится на шестой строчке, заработав 16 очков. На первом месте располагается «Арсенал» (22).

