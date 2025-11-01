Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетико М — Севилья, результат матча 1 ноября 2025, счет 3:0, 11-й тур Примеры 2025/2026

«Атлетико» Мадрид разгромил «Севилью» в 11-м туре Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Альварес – 64'     2:0 Альмада – 77'     3:0 Гризманн – 90'    

Первый гол в матче забил Хулиан Альварес. Аргентинский форвард отличился на 64-й минуте, реализовав пенальти. На 77-й минуте полузащитник Тьяго Альмада увеличил преимущество «матрасников» в счёте. В конце встречи, на 90-й минуте, нападающий Антуан Гризманн довёл счёт до разгромного — 3:0.

«Севилья» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 очками. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, у команды 22 набранных очка. Лидирует в чемпионате «Реал» с 27 очками.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Хулиан Альварес: победы с «Атлетико» меня интересуют больше забитых мячей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android