«Атлетико» Мадрид разгромил «Севилью» в 11-м туре Ла Лиги

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче забил Хулиан Альварес. Аргентинский форвард отличился на 64-й минуте, реализовав пенальти. На 77-й минуте полузащитник Тьяго Альмада увеличил преимущество «матрасников» в счёте. В конце встречи, на 90-й минуте, нападающий Антуан Гризманн довёл счёт до разгромного — 3:0.

«Севилья» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 очками. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, у команды 22 набранных очка. Лидирует в чемпионате «Реал» с 27 очками.