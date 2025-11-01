«Динамо» не смогло выиграть в четвёртом матче РПЛ подряд, поделив очки с «Рубином»

Московское «Динамо» продлило безвыигрышную серию в Мир Российской Премьер-Лиге до четырёх матчей, сыграв вничью с «Рубином» (0:0) в 14-м туре. Матч проходил на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

В четырёх последних матчах «Динамо», помимо потери очков с «Рубином», ничья с «Ахматом» (2:2) и поражения от «Зенита» (1:2) и «Локомотива» (3:5). Последняя победа подопечных Валерия Карпина состоялась 26 сентября в игре 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:2).

«Рубин» и «Динамо» занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое и восьмое места. В активе казанской команды 19 набранных очков. Бело-голубые набрали 17-е очко и не смогли опередить клуб из столицы Татарстана в таблице РПЛ.