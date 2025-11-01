Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» не смогло выиграть в четвёртом матче РПЛ подряд, поделив очки с «Рубином»

«Динамо» не смогло выиграть в четвёртом матче РПЛ подряд, поделив очки с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» продлило безвыигрышную серию в Мир Российской Премьер-Лиге до четырёх матчей, сыграв вничью с «Рубином» (0:0) в 14-м туре. Матч проходил на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Нижегородов – 58' / нет

В четырёх последних матчах «Динамо», помимо потери очков с «Рубином», ничья с «Ахматом» (2:2) и поражения от «Зенита» (1:2) и «Локомотива» (3:5). Последняя победа подопечных Валерия Карпина состоялась 26 сентября в игре 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:2).

«Рубин» и «Динамо» занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое и восьмое места. В активе казанской команды 19 набранных очков. Бело-голубые набрали 17-е очко и не смогли опередить клуб из столицы Татарстана в таблице РПЛ.

Материалы по теме
«Зениту» хватило девяти минут для гола! Серия «Локо» под угрозой. LIVE
Live
«Зениту» хватило девяти минут для гола! Серия «Локо» под угрозой. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android