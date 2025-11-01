Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев назвал газон в Саранске причиной травмы Артёма Дзюбы

Тренер «Акрона» Тедеев назвал газон в Саранске причиной травмы Артёма Дзюбы
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал газон на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, где тольяттинцы проводили домашний матч с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, назвав качество поля причиной травмы нападающего Артёма Дзюбы.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

«Артём, к сожалению, после матча на довольно тяжёлом поле выбыл. По этой причине выпало сразу несколько игроков, в том числе и в другой команде. Мы надеемся, что Артём скоро поправится и будет готовиться к следующему матчу», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Артём Дзюба является лучшим бомбардиром «Акрона» в РПЛ-2025/2026 с четырьмя мячами. Нападающий не попал в заявку тольяттинцев на игру 14-го тура с «Ростовом».

