Тренер «Акрона» Тедеев назвал газон в Саранске причиной травмы Артёма Дзюбы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал газон на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, где тольяттинцы проводили домашний матч с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, назвав качество поля причиной травмы нападающего Артёма Дзюбы.

«Артём, к сожалению, после матча на довольно тяжёлом поле выбыл. По этой причине выпало сразу несколько игроков, в том числе и в другой команде. Мы надеемся, что Артём скоро поправится и будет готовиться к следующему матчу», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Артём Дзюба является лучшим бомбардиром «Акрона» в РПЛ-2025/2026 с четырьмя мячами. Нападающий не попал в заявку тольяттинцев на игру 14-го тура с «Ростовом».