«Арсенал» одержал седьмую сухую победу подряд во всех турнирах
«Арсенал» со счётом 2:0 обыграл «Бёрнли» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Это седьмая сухая победа «канониров» подряд во всех турнирах.
Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Дьёкереш – 14' 0:2 Райс – 35'
Данная серия лондонцев началась 1 октября: в этот день команда Микеля Артеты со счётом 2:0 переиграла «Олимпиакос» в Лиге чемпионов. В двух следующих встречах чемпионата Англии «Арсенал» победил «Вест Хэм Юнайтед» (2:0) и «Фулхэм» (1:0). После этого «канониры» разгромили «Атлетико» в ЛЧ (4:0), а затем добились побед в играх с «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ (1:0) и с «Брайтоном» в Кубке лиги (2:0). Теперь эту серию пополнила и победа над «Бёрнли».
Свою следующую игру лондонцы проведут 4 ноября на выезде в рамках Лиги чемпионов: соперником станет пражская «Славия».
