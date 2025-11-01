«У «Зенита» нет глубины состава». Андрей Аршавин — перед матчем с «Локомотивом»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил тактику клуба с берегов Невы перед матчем 14-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 1 ноября. Начало игры — в 20:15 мск.

«Зенит» опять играет без центрального нападающего? Я вижу, что здесь просто другого варианта на самом деле у «Зенита» нет. У «Зенита» нет глубины состава. Всё остальное — это будет просадка по уровню игры и по уровню мастерства», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 13 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 26 очков и занимает четвёртое место. Подопечные Михаила Галактионова заработали 27 очков и располагаются на третьей строчке.