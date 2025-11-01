«Ростов» — «Акрон»: первый тайм матча РПЛ завершился вничью
Поделиться
В эти минуты проходит матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги — 2025/2026, в котором встречаются «Ростов» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'
Удаления: Роналдо – 77' / нет
В первой половине игры команды голов не забили.
После 13 проведённых матчей «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе жёлто-синих 15 набранных очков. «Акрон» заработал 12 очков в 13 играх. Клуб из Тольятти располагается на 12-й строчке в таблице РПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:37
-
21:36
-
21:28
-
21:18
-
21:15
-
21:06
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:54
-
20:37
-
20:30
-
20:29
-
20:26
-
20:15
-
20:14
-
20:14
-
20:08
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:55
-
19:53
-
19:47
-
19:40
-
19:40
-
19:25
-
19:23
-
19:09
-
19:05