«Ростов» — «Акрон»: первый тайм матча РПЛ завершился вничью

В эти минуты проходит матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги — 2025/2026, в котором встречаются «Ростов» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды голов не забили.

После 13 проведённых матчей «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе жёлто-синих 15 набранных очков. «Акрон» заработал 12 очков в 13 играх. Клуб из Тольятти располагается на 12-й строчке в таблице РПЛ.