Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-глава «Крыльев» Развеев: нет слов, чтобы описать происходящее на душе у болельщиков

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о выступлении самарской команды в нынешнем сезоне после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором она проиграла махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Мрезиг – 5'     2:0 Мубарик – 78'    

«Чтобы понимать причины таких результатов «Крыльев», надо находиться внутри команды. Фролов говорил, что в команде что-то не в порядке. Такой безвольной и неинтересной игры я довольно давно от «Крыльев» не видел. А матч с Махачкалой — лакмусовая бумажка, мне эта игра была отвратительна. Каждый последующий матч хуже предыдущего. С ЦСКА вроде была надежда, играли с лидером на равных, а сейчас нет слов.

Болельщики мне пишут, общаемся с ними. Нет слов, чтобы описать, что происходит на душе у болельщиков, да и у меня то же самое. Очень тяжело переживать это», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 14 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 13 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

