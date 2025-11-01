«ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы» в 11-м туре Лиги 1 благодаря голу на 90+5-й минуте

Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье. Итоговый счёт игры — 1:0.

Единственный мяч в игре был забит на 90+5-й минуте. Отличился нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл весь матч на скамье запасных.

«ПСЖ» набрал 25 очков в Лиге 1 и занимает первое место после 11 проведённых матчей. «Монако» отстаёт на четыре очка и проведёт свой матч 11-го тура сегодня, 1 ноября, с «Парижем». В активе «Марселя», «Страсбурга», «Лиона» и «Ланса» по 19 очков в 10 матчах. «Ницца» занимает восьмое место с 17 очками.