Главная Футбол Новости

ПСЖ — Ницца, результат матча 1 ноября 2025, счёт 1:0, 11-й тур Лиги 1 — 2025/2026

«ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы» в 11-м туре Лиги 1 благодаря голу на 90+5-й минуте
Комментарии

Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье. Итоговый счёт игры — 1:0.

Франция — Лига 1 . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Рамуш – 90+4'    

Единственный мяч в игре был забит на 90+5-й минуте. Отличился нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл весь матч на скамье запасных.

«ПСЖ» набрал 25 очков в Лиге 1 и занимает первое место после 11 проведённых матчей. «Монако» отстаёт на четыре очка и проведёт свой матч 11-го тура сегодня, 1 ноября, с «Парижем». В активе «Марселя», «Страсбурга», «Лиона» и «Ланса» по 19 очков в 10 матчах. «Ницца» занимает восьмое место с 17 очками.

