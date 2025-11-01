Скидки
Главная Футбол Новости

Зенит — Локомотив, результат матча 1 ноября 2025, счёт 2:0, 14-й тур чемпионата России 2025/2026

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 14-го тура РПЛ благодаря голам Педро и Мостового
Аудио-версия:
Окончен матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

На девятой минуте Педро вывел петербуржцев вперёд, Андрей Мостовой на 90+4-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Зенит» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Локомотив» с 27 очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре сине-бело-голубые 9 ноября сыграют в гостях с «Крыльями Советов», красно-зелёные в тот же день примут на своём поле «Оренбург».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
