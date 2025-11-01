Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев высказался после победы над «Крыльями Советов»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал результат матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда обыграла самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0. Махачкалинцы забили первый гол уже на пятой минуте игры.

— Была ставка на такое начало? И как это повлияло на игру?

— Это лишь подчеркнуло наш настрой на этот матч, мы прекрасно понимали значимость этой встречи. Ребята были очень мотивированы, главное, что они не перегорели. Достаточно много у нас получилось сегодня, создали много моментов. Хотя «Крылья Советов» матч с ЦСКА, который мы анализировали, провели на очень хорошем уровне. Это подчеркивает, что соперник очень организован.

Хочу поздравить команду и наших болельщиков. Футболисты большие молодцы, выложились на 100%. Это важная победа, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

После 14 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 13 очков и занимают 12-е место. Махачкалинское «Динамо» заработало 14 очков и располагается на 11-й строчке.