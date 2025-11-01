Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев высказался после победы над «Крыльями Советов»

Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев высказался после победы над «Крыльями Советов»
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал результат матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда обыграла самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0. Махачкалинцы забили первый гол уже на пятой минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Мрезиг – 5'     2:0 Мубарик – 78'    

— Была ставка на такое начало? И как это повлияло на игру?
— Это лишь подчеркнуло наш настрой на этот матч, мы прекрасно понимали значимость этой встречи. Ребята были очень мотивированы, главное, что они не перегорели. Достаточно много у нас получилось сегодня, создали много моментов. Хотя «Крылья Советов» матч с ЦСКА, который мы анализировали, провели на очень хорошем уровне. Это подчеркивает, что соперник очень организован.

Хочу поздравить команду и наших болельщиков. Футболисты большие молодцы, выложились на 100%. Это важная победа, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

После 14 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 13 очков и занимают 12-е место. Махачкалинское «Динамо» заработало 14 очков и располагается на 11-й строчке.

