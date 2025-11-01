Экс-президент «Крыльев Советов» Развеев высказался о работе Магомеда Адиева в клубе

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев заступился за главного тренера самарцев Магомеда Адиева. В 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги команда уступила махачкалинскому «Динамо» (0:2). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«Валить всё на тренера никогда нельзя. «Крылья» лишились половины футболистов, за такое короткое время трудно создать команду. На это нужно два-три года. А у нас постоянно — тренер уволен. Ну давайте уволим Адиева, назначим нового. А он скажет: я хочу этих и этих игроков. Честно, не знаю, что делать в такой ситуации. Почему команда не бежит, почему она абсолютно безвольна?» — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 14 проведённых матчей «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе самарцев 13 набранных очков. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко.