Сенников: игра Лички в «Динамо» была авантюрной, но она мне нравилась

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о работе экс-тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

«О Личке могу сказать только положительно. Это позитивный человек, его очень любили все игроки в «Динамо». При нём была очень хорошая атмосфера и, прежде всего, игра. Может, она была немного авантюрной, но она нравилась болельщикам. На матчи его команд очень хотелось идти на стадион или смотреть по телевизору.

В принципе, футбол же для болельщиков. Может, «Спартак» хочет взять такое направление — если у нас не получается стать чемпионами, то пусть хотя бы будет креативная игра. В прошлом году у «Спартака» был осенний отрезок, когда всё получалось. Болельщики были очень довольны», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Под руководством чешского наставника бело-голубые заняли третье место в чемпионате России в сезоне-2023/2024.