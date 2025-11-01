Тренер «Арсенала» Артета: в матче с «Бёрнли» мы здорово сыграли в обороне

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:0).

«Первый тайм был невероятным, мы забили дважды и не пропустили. Этим мы заложили фундамент. Нам пришлось произвести некоторые замены, во втором тайме мы уже не так сильно контролировали игру. Мы вновь здорово сыграли в обороне, не пропустив ни одного гола. Есть причины, по которым «Бёрнли» проиграл на своём поле лишь один раз за 18 месяцев — это случилось на последней секунде игры с «Ливерпулем».

Дьёкереш в первом тайме был одним из лучших, но ощутил мышечный дискомфорт, нужно подождать, чтобы понять, насколько это серьёзно.

Райс замечательно себя проявил. Даже не знаю, сколько раз он выигрывал борьбу и сколько мячей он отобрал. Это футболист нового уровня», — приводит слова Артеты BBC.