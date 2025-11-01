Тренер «Крыльев» Адиев прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:2. Самарцы пропустили первый гол на пятой минуте встречи.

«В первом тайме мы нормально играли, была вязкая игра на таком поле, много борьбы. Вначале соперник забил, а мы не смогли реализовать свои моменты.

Во втором тайме мы немного перестроились, пытались играть в длину. Но, конечно, в концовке матча соперник был сильнее. Они нас перебили заменами. У нас в этом плане номинальных нападающих и фланговых игроков не хватило, чтобы выдержать этот темп», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

После 14 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 13 очков и занимают 12-е место. Махачкалинское «Динамо» заработало 14 очков и располагается на 11-й строчке.