Главная Футбол Новости

Валерий Карпин прокомментировал ничью «Динамо» в матче с «Рубином» в РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о ничьей с казанским «Рубином» (0:0) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Нижегородов – 58' / нет

— Претензий [к команде] нет как до удаления, так и после. Единственное — была проблема с реализацией и последним пасом.

— Изначально планировали, что Маухуб и Сергеев сыграют только 10 минут?
— Планировали, что они сыграют, а их игровое время зависело от того, сколько выдержат Гладышев и Тюкавин. Они на 100% ещё не готовы, но уже выдержали 80 минут. Плюс у нас впереди две игры на следующей неделе.

— Если брать ход игры, то «Динамо» скорее упустило три очка. Есть ли у вас досада от этого?
— Исходя из игры, наших моментов, считаю, что могли выжать больше. Только упустили мы не три, а два очка, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

В среду, 5 ноября, «Динамо» сыграет на выезде с «Зенитом» в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В воскресенье, 9 ноября, бело-голубые примут на своём поле «Акрон» в 15-м туре РПЛ.

