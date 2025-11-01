Валерий Карпин прокомментировал ничью «Динамо» в матче с «Рубином» в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о ничьей с казанским «Рубином» (0:0) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

— Претензий [к команде] нет как до удаления, так и после. Единственное — была проблема с реализацией и последним пасом.

— Изначально планировали, что Маухуб и Сергеев сыграют только 10 минут?

— Планировали, что они сыграют, а их игровое время зависело от того, сколько выдержат Гладышев и Тюкавин. Они на 100% ещё не готовы, но уже выдержали 80 минут. Плюс у нас впереди две игры на следующей неделе.

— Если брать ход игры, то «Динамо» скорее упустило три очка. Есть ли у вас досада от этого?

— Исходя из игры, наших моментов, считаю, что могли выжать больше. Только упустили мы не три, а два очка, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

В среду, 5 ноября, «Динамо» сыграет на выезде с «Зенитом» в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В воскресенье, 9 ноября, бело-голубые примут на своём поле «Акрон» в 15-м туре РПЛ.