Тренер «МЮ» Аморим: мы становимся лучше, полагаю, все это видят

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ничьей в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:2).

— Здорово, что ваша команда в итоге смогла отыграться.

— Думаю, это неплохо, если сравнивать с недавним прошлым. В этот момент мы играли немного иначе. Мы выключились из игры на пять минут, но контролировали свои эмоции и продолжили играть. Мы немного устали, если мы не в форме, то это видно. В конце матча у нас был очень хороший момент, однако нам немного не хватило удачи.

Нам нужно поработать над тем, чтобы играть с одинаковой интенсивностью как дома, так и в гостях. Мы становимся лучше, полагаю, все это видят. Мы чувствуем, что даже если и не победим, то, по крайней мере, не проиграем. То, как мы прессингуем, как мы сыграли в прошлое воскресенье, — именно так нам нужно выступать в каждой игре, — приводит слова Аморима NBC Sports.