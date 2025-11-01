Скидки
20:15 Мск
Тренер «МЮ» Аморим: мы становимся лучше, полагаю, все это видят

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ничьей в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Каземиро – 34'     1:1 Гиббс-Уайт – 48'     2:1 Савона – 50'     2:2 Диалло – 81'    

— Здорово, что ваша команда в итоге смогла отыграться.
— Думаю, это неплохо, если сравнивать с недавним прошлым. В этот момент мы играли немного иначе. Мы выключились из игры на пять минут, но контролировали свои эмоции и продолжили играть. Мы немного устали, если мы не в форме, то это видно. В конце матча у нас был очень хороший момент, однако нам немного не хватило удачи.

Нам нужно поработать над тем, чтобы играть с одинаковой интенсивностью как дома, так и в гостях. Мы становимся лучше, полагаю, все это видят. Мы чувствуем, что даже если и не победим, то, по крайней мере, не проиграем. То, как мы прессингуем, как мы сыграли в прошлое воскресенье, — именно так нам нужно выступать в каждой игре, — приводит слова Аморима NBC Sports.

«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче 10-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест»
