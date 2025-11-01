Тренер «Рубина» Рахимов высказался после матча с московским «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором казанский клуб сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0). Защитник хозяев поля Константин Нижегородов на 58-й минуте получил красную карточку и был удалён с поля.

– У «Динамо» после удаления было всего два эпизода. Я в шутку сказал, почему Ставера выбрали лучшим, у него же моментов было немного. Во втором тайме игра перевернулась, но удаление спустило нас на землю. Результат закономерен.

– Почему был заменён Рожков в перерыве?

– Травма. Вуячич вышел на одной ноге, – приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» и «Динамо» занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое и восьмое места. В активе казанской команды 19 набранных очков. Бело-голубые набрали 17-е очко и не смогли опередить клуб из столицы Татарстана в таблице РПЛ.