Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов высказался после матча с московским «Динамо»

Тренер «Рубина» Рахимов высказался после матча с московским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором казанский клуб сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0). Защитник хозяев поля Константин Нижегородов на 58-й минуте получил красную карточку и был удалён с поля.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Нижегородов – 58' / нет

– У «Динамо» после удаления было всего два эпизода. Я в шутку сказал, почему Ставера выбрали лучшим, у него же моментов было немного. Во втором тайме игра перевернулась, но удаление спустило нас на землю. Результат закономерен.

Почему был заменён Рожков в перерыве?
– Травма. Вуячич вышел на одной ноге, – приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» и «Динамо» занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое и восьмое места. В активе казанской команды 19 набранных очков. Бело-голубые набрали 17-е очко и не смогли опередить клуб из столицы Татарстана в таблице РПЛ.

Материалы по теме
Сделал сейв ударом через себя и удалился! Защитник «Рубина» устроил шоу с «Динамо». Видео
Сделал сейв ударом через себя и удалился! Защитник «Рубина» устроил шоу с «Динамо». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android