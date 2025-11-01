«Мы все считали, что это удаление». Рахимов — о фоле Глебова в матче «Рубина» с «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал эпизод с фолом полузащитника московского «Динамо» Данила Глебова на 77-й минуте матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором казанский клуб сыграл вничью с бело-голубыми (0:0). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев.

– Оцените момент во втором тайме, когда за фол на Даку Глебов получил жёлтую карточку.

– Это явный момент. Никто Глебова не страховал, Даку мог бы убежать. Мы все считали, что это удаление. Даже динамовцы уже ожидали красную, – приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» и «Динамо» занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое и восьмое места. В активе казанской команды 19 набранных очков. Бело-голубые набрали 17-е очко и не смогли опередить клуб из столицы Татарстана в таблице РПЛ.