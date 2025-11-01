Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы все считали, что это удаление». Рахимов — о фоле Глебова в матче «Рубина» с «Динамо»

«Мы все считали, что это удаление». Рахимов — о фоле Глебова в матче «Рубина» с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал эпизод с фолом полузащитника московского «Динамо» Данила Глебова на 77-й минуте матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором казанский клуб сыграл вничью с бело-голубыми (0:0). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Нижегородов – 58' / нет

Оцените момент во втором тайме, когда за фол на Даку Глебов получил жёлтую карточку.
– Это явный момент. Никто Глебова не страховал, Даку мог бы убежать. Мы все считали, что это удаление. Даже динамовцы уже ожидали красную, – приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» и «Динамо» занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое и восьмое места. В активе казанской команды 19 набранных очков. Бело-голубые набрали 17-е очко и не смогли опередить клуб из столицы Татарстана в таблице РПЛ.

Материалы по теме
Сделал сейв ударом через себя и удалился! Защитник «Рубина» устроил шоу с «Динамо». Видео
Сделал сейв ударом через себя и удалился! Защитник «Рубина» устроил шоу с «Динамо». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android