Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой отпраздновал гол в матче «Зенит» — «Локомотив» отсылкой к своему похищению

Андрей Мостовой отпраздновал гол в матче «Зенит» — «Локомотив» отсылкой к своему похищению
Форвард «Зенита» Андрей Мостовой отпраздновал гол в ворота «Локомотива» (2:0) отсылкой к собственному похищению. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

На 90+1-й минуте нападающий удвоил преимущество своей команды, после чего надел на голову балаклаву. Вероятно, это было отсылкой к несостоявшемуся похищению. В четверг, 27 октября, стало известно, что футболиста «Зенита» пытались похитить в Санкт-Петербурге.

Фото: кадр из трансляции

По данным СМИ, футболист отбился от злоумышленников при помощи своего товарища — бывшего игрока Молодёжной хоккейной лиги. Сам футболист в интервью отказался делиться деталями произошедшего, чтобы не влиять на ход следствия.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
