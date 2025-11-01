Андрей Мостовой отпраздновал гол в матче «Зенит» — «Локомотив» отсылкой к своему похищению

Форвард «Зенита» Андрей Мостовой отпраздновал гол в ворота «Локомотива» (2:0) отсылкой к собственному похищению. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

На 90+1-й минуте нападающий удвоил преимущество своей команды, после чего надел на голову балаклаву. Вероятно, это было отсылкой к несостоявшемуся похищению. В четверг, 27 октября, стало известно, что футболиста «Зенита» пытались похитить в Санкт-Петербурге.

Фото: кадр из трансляции

По данным СМИ, футболист отбился от злоумышленников при помощи своего товарища — бывшего игрока Молодёжной хоккейной лиги. Сам футболист в интервью отказался делиться деталями произошедшего, чтобы не влиять на ход следствия.