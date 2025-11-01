Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам должно быть стыдно». Голкипер «Вулверхэмптона» Сэм Джонстон — о результатах команды

«Нам должно быть стыдно». Голкипер «Вулверхэмптона» Сэм Джонстон — о результатах команды
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Вулверхэмптона» Сэм Джонстон после матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (0:3) от лица всей команды принёс извинения болельщикам за нынешние результаты «волков».

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
3 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Сесеньон – 9'     2:0 Уилсон – 62'     3:0 Москера – 75'    
Удаления: нет / Агбаду – 36'

«Мы недостаточно хороши, нужно становиться лучше. Нам должно быть стыдно. Возможно, наши болельщики не захотят слышать этого, но мы просим у них прощения. Мы стараемся изо всех сил, но впереди ещё много работы. У нас хорошие футболисты, мы должны как можно быстрее всё исправить.

Атмосфера в раздевалке? Думаю, здесь сложно подобрать слова. Много эмоций. Очень сложно.

Что сегодня не получилось? Да почти всё. У нас было раннее удаление, мы рано пропустили. В АПЛ сложно биться за результат, играя в меньшинстве. Думаю, всё пошло не так», — приводит слова Джонстона BBC.

После 10 матчей «Вулверхэмптон» с двумя очками замыкает турнирную таблицу АПЛ.

Материалы по теме
«Арсенал» установил крутейший рекорд в чемпионате Англии
Истории
«Арсенал» установил крутейший рекорд в чемпионате Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android