«Нам должно быть стыдно». Голкипер «Вулверхэмптона» Сэм Джонстон — о результатах команды

Голкипер «Вулверхэмптона» Сэм Джонстон после матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (0:3) от лица всей команды принёс извинения болельщикам за нынешние результаты «волков».

«Мы недостаточно хороши, нужно становиться лучше. Нам должно быть стыдно. Возможно, наши болельщики не захотят слышать этого, но мы просим у них прощения. Мы стараемся изо всех сил, но впереди ещё много работы. У нас хорошие футболисты, мы должны как можно быстрее всё исправить.

Атмосфера в раздевалке? Думаю, здесь сложно подобрать слова. Много эмоций. Очень сложно.

Что сегодня не получилось? Да почти всё. У нас было раннее удаление, мы рано пропустили. В АПЛ сложно биться за результат, играя в меньшинстве. Думаю, всё пошло не так», — приводит слова Джонстона BBC.

После 10 матчей «Вулверхэмптон» с двумя очками замыкает турнирную таблицу АПЛ.