«Наполи» и «Комо» сыграли вничью в 10-м туре Серии А. Мората не реализовал пенальти

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Комо». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Цуфферли. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

На 26-й минуте встречи нападающий гостей Альваро Мората мог открыть счёт в матче, но испанец не реализовал пенальти.

После 10 матчей «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 22 набранных очка. «Комо» располагается на пятой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 17 очков.

В следующем туре подопечные Сеска Фабрегаса сыграют с «Кальяри». Матч пройдёт 8 ноября. На следующий день команда Антонио Конте на выезде встретится с «Болоньей».