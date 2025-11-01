Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наполи — Комо, результат матча 1 ноября 2025, счет 0:0, 10-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» и «Комо» сыграли вничью в 10-м туре Серии А. Мората не реализовал пенальти
Комментарии

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Комо». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Цуфферли. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 0
Комо
Комо

На 26-й минуте встречи нападающий гостей Альваро Мората мог открыть счёт в матче, но испанец не реализовал пенальти.

После 10 матчей «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 22 набранных очка. «Комо» располагается на пятой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 17 очков.

В следующем туре подопечные Сеска Фабрегаса сыграют с «Кальяри». Матч пройдёт 8 ноября. На следующий день команда Антонио Конте на выезде встретится с «Болоньей».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кевин Де Брёйне не сыграет за «Наполи» минимум до февраля – La Gazzetta dello Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android