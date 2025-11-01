Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 1 ноября, календарь, таблица

Сегодня, 1 ноября, состоялись четыре матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча РПЛ 1 ноября:

«Рубин» — «Динамо» Москва — 0:0;

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» — 2:0;

«Ростов» — «Акрон» — 0:1;

«Зенит» — «Локомотив» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА, набравший 30 очков. На второй строчке располагается «Зенит», в активе которого 29 очков. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», заработавший 29 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).