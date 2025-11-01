Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Акрон»: Роналдо удалён с поля на 77-й минуте
В эти минуты проходит матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги — 2025/2026, в котором встречаются «Ростов» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

На 77-й минуте вторую жёлтую карточку за фол в собственной штрафной получил вингер «Ростова» Роналдо.

После 13 проведённых матчей «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе жёлто-синих 15 набранных очков. «Акрон» заработал 12 очков в 13 играх. Клуб из Тольятти располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ.

Новости. Футбол
