Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Компания из Чили обвинила УЕФА в копировании формата розыгрыша еврокубков

Чилийская спортивная консалтинговая фирма MatchVision обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в копировании формата розыгрыша еврокубковых турниров, введённого с 2024 года. Об этом сообщает The Athletic.

Компания, основанная Леандро Шарой, требует от УЕФА компенсации на сумму более € 20 млн. Иск был первоначально подан в апреле в Испании, а затем в сентябре передан в суд Лозанны, где находится официальная штаб-квартира УЕФА. Орган, возглавляемый Александером Чеферином, пока не получил официального уведомления, но после его получения у него будет 20 рабочих дней на ответ.

Спор возник из-за того, что, по данным MatchVision, новая концепция, лежащая в основе обновлённой системы розыгрыша, которая заменяет групповой этап восемью матчами с разными соперниками, была разработана и зарегистрирована в Чили ещё в 2006 году. Шара утверждает, что представил проект УЕФА в 2013 году и на нескольких последующих конференциях. Сумма иска о компенсации составляет более € 20 млн для компании и € 200 тыс. для Шары плюс проценты за прошлые и будущие сезоны. УЕФА, который в 2023 году назвал эти обвинения необоснованными, к этому моменту не дал официального комментария.

