Главная Футбол Новости

Ростов — Акрон, результат матча 1 ноября 2025, счёт 0:1, 14-й тур РПЛ — 2025/2026

«Акрон» победил «Ростов» благодаря голу с пенальти, два мяча южан отменил VAR
Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги — 2025/2026, в котором встречались «Ростов» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

На 77-й минуте вторую жёлтую карточку за фол в собственной штрафной получил вингер «Ростова» Роналдо. На 79-й минуте форвард «Акрона» Беншимол ударом с пенальти вывел свою команду вперёд. На 82-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков поразил ворота соперника, но мяч был отменён из-за офсайда. На 90+10-й минуте судьи отменили второй гол жёлто-синих.

«Акрон» с 15 очками в 14 играх поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ и опередил «Ростов», у которого столько же очков и встреч. Жёлто-синие занимают 11-е место в чемпионате России.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
