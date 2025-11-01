«Акрон» победил «Ростов» благодаря голу с пенальти, два мяча южан отменил VAR

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги — 2025/2026, в котором встречались «Ростов» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

На 77-й минуте вторую жёлтую карточку за фол в собственной штрафной получил вингер «Ростова» Роналдо. На 79-й минуте форвард «Акрона» Беншимол ударом с пенальти вывел свою команду вперёд. На 82-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков поразил ворота соперника, но мяч был отменён из-за офсайда. На 90+10-й минуте судьи отменили второй гол жёлто-синих.

«Акрон» с 15 очками в 14 играх поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ и опередил «Ростов», у которого столько же очков и встреч. Жёлто-синие занимают 11-е место в чемпионате России.