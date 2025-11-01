Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Атлетик Бильбао, результат матча 1 ноября 2025, счёт 3:2, 11-й тур Ла Лиги — 2025/2026

«Реал Сосьедад» победил «Атлетик» Бильбао, гол Захаряна отменили, россиянин получил травму
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Мендес – 38'     1:1 Гурусета – 42'     2:1 Гедеш – 47'     2:2 Наварро – 79'     3:2 Горротксатеги – 90+2'    

На 38-й минуте полузащитник «Сосьедада» Брайс Мендес вывел свою команду вперёд. На 42-й минуте нападающий «Атлетика» Горка Гурусета сравнял счёт. На 47-й минуте португалец Гонсалу Гедеш вновь вывел хозяев вперёд. На 79-й минуте форвард команды из Бильбао Роберт Наварро восстановил равенство в счёте. На 90+2-й минуте полузащитник «Сосьедада» Йон Горротксатеги принёс своей команде победу.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 41-й минуте, забил на 67-й минуте гол, который был отменён после просмотра VAR, и был заменён из-за травмы на 82-й минуте.

«Реал Сосьедад» поднялся на 13-е место в Ла Лиге. У команды теперь 12 очков в 11 матчах. «Атлетик» Бильбао остался с 14 очками на 10-й строчке в таблице.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

