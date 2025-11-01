«Реал Сосьедад» победил «Атлетик» Бильбао, гол Захаряна отменили, россиянин получил травму

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 38-й минуте полузащитник «Сосьедада» Брайс Мендес вывел свою команду вперёд. На 42-й минуте нападающий «Атлетика» Горка Гурусета сравнял счёт. На 47-й минуте португалец Гонсалу Гедеш вновь вывел хозяев вперёд. На 79-й минуте форвард команды из Бильбао Роберт Наварро восстановил равенство в счёте. На 90+2-й минуте полузащитник «Сосьедада» Йон Горротксатеги принёс своей команде победу.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 41-й минуте, забил на 67-й минуте гол, который был отменён после просмотра VAR, и был заменён из-за травмы на 82-й минуте.

«Реал Сосьедад» поднялся на 13-е место в Ла Лиге. У команды теперь 12 очков в 11 матчах. «Атлетик» Бильбао остался с 14 очками на 10-й строчке в таблице.