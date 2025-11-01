Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» обыграл «Локомотив» впервые за пять последних матчей

Комментарии

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Тем самым подопечные Сергея Семака обыграли железнодорожников впервые за пять последних матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

В предыдущий раз «Зенит» побеждал «Локомотив» 9 апреля 2023 года, в 22-м туре РПЛ. После этого железнодорожники дважды обыгрывали сине-бело-голубых и дважды команды завершали матчи вничью.

После этой игры «Зенит» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Локомотив» с 27 очками находится на четвёртой строчке.

