«Зенит» обыграл «Локомотив» впервые за пять последних матчей

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Тем самым подопечные Сергея Семака обыграли железнодорожников впервые за пять последних матчей.

В предыдущий раз «Зенит» побеждал «Локомотив» 9 апреля 2023 года, в 22-м туре РПЛ. После этого железнодорожники дважды обыгрывали сине-бело-голубых и дважды команды завершали матчи вничью.

После этой игры «Зенит» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Локомотив» с 27 очками находится на четвёртой строчке.