«Аль-Наср» победил «Аль-Фейху» благодаря голу Криштиану Роналду на 90+14-й минуте

Завершился матч 7-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Фейха». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

На 13-й минуте полузащитник гостей Хасон вывел свою команду вперёд. На 37-й минуте португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счёт с передачи француза Кингсли Комана. На 90+14-й минуте Роналду оформил дубль и принёс своей команде победу.

По итогам семи туров «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 21 очком. «Аль-Фейха» осталась на 10-й строчке с восемью очками.