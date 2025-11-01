Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Аль-Фейха, результат матча 1 ноября 2025, счёт 2:1, 7-й тур саудовской Про-Лиги — 2025/2026

«Аль-Наср» победил «Аль-Фейху» благодаря голу Криштиану Роналду на 90+14-й минуте
Комментарии

Завершился матч 7-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Фейха». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 7-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
0:1 Хасон – 13'     1:1 Роналду – 37'     2:1 Роналду – 90+14'    

На 13-й минуте полузащитник гостей Хасон вывел свою команду вперёд. На 37-й минуте португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счёт с передачи француза Кингсли Комана. На 90+14-й минуте Роналду оформил дубль и принёс своей команде победу.

По итогам семи туров «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 21 очком. «Аль-Фейха» осталась на 10-й строчке с восемью очками.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
