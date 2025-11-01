Защитник «Ростова» Чистяков объяснил, почему пропустил матч с «Акроном»
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, почему он пропустил матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором жёлто-синие уступили тольяттинскому «Акрону» со счётом 0:1.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'
Удаления: Роналдо – 77' / нет
— Что со здоровьем?
— Всё нормально. Пропускал игру из-за небольшого повреждения, — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Чистяков провёл 15 матчей за «Ростов» во всех турнирах в нынешнем сезоне.
После этого матча «Акрон» с 15 очками в 14 играх поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ и опередил «Ростов», у которого столько же очков и встреч. Жёлто-синие занимают 11-е место в чемпионате России.
