Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Футбол Новости

«Зенит» продлил контракт с Венделом
Комментарии

«Зенит» продлил контракт с полузащитником Венделом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба с берегов Невы.

Срок действия нового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года.

Бразилец является воспитанником «Флуминенсе». На взрослом уровне хавбек также выступал за клуб из Рио-де-Жанейро. С 2018 по 2020 год Вендел играл за лиссабонский «Спортинг», после чего пополнил состав «Зенита». Суммарно полузащитник принял участие в 129 матчах российской команды, в которых забил 20 голов и отдал 29 результативных передач. В составе сине-бело-голубых Вендел четыре раза становился чемпионом России, брал Кубок и три Суперкубка страны.

