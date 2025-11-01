Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона» ответил, будет ли Дзюба готов к матчу с «Динамо»

Гендиректор «Акрона» ответил, будет ли Дзюба готов к матчу с «Динамо»
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил на вопрос, восстановится ли после травмы нападающий тольяттинской команды Артём Дзюба к матчу 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча пройдет 8 ноября, начало — в 14:00 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
— Дзюба будет в матче с «Динамо»?
— Готовимся. Всё зависит от работы Артёма и медицинского штаба. Он дёрнул заднюю на поле в Саранске. Было много обращений от ребят, что поле было немного мягковатое. Из-за этого несколько футболистов чувствовали себя дискомфортно, — передаёт слова Клюшева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Артём Дзюба является лучшим бомбардиром «Акрона» в РПЛ-2025/2026 с четырьмя мячами.

Новости. Футбол
