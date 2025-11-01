«Монако» уступил «Парижу» в Лиге 1, Головин вышел в основном составе и был заменён

Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Париж». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрик Ваттеллье. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

На 53-й минуте полузащитник «Парижа» Мозес Саймон открыл счёт в матче. Россиянин Александр Головин появился на поле в стартовом составе «Монако» и был заменён на 61-й минуте игры.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 20 очками. Отставание от лидирующего «ПСЖ» — четыре очка. «Париж» поднялся на 10-ю строчку. У новичка Лиги 1 14 набранных очков.