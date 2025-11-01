«Такие матчи не забываются». Гендиректор «Акрона» — о победе над «Ростовом»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев поделился эмоциями после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором тольяттинский клуб обыграл «Ростов» со счётом 1:0. Два гола жёлто-синих были отменены после вмешательства VAR.

«Эмоций нет. В истории мирового футбола такие матчи крайне редко встречаются и не забываются. Мы никогда не смотрим на соперника, «Зенит» это или «Ростов» — нам без разницы», — передаёт слова Клюшева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Акрон» с 15 очками в 14 играх поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ и опередил «Ростов», у которого столько же очков и встреч. Жёлто-синие занимают 11-е место в чемпионате России.