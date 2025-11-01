«Зенит» прервал серию «Локомотива» без поражений в РПЛ из 19 матчей
Сегодня, 1 ноября, состоялся матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» со счётом 2:0. Таким образом, прервалась серия железнодорожников без поражений в чемпионате России, которая насчитывала 19 матчей.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9' 2:0 Мостовой – 90+1'
Предыдущее поражение в Российской Премьер-Лиге «Локомотив» потерпел в матче 24-го тура прошлого сезона с казанским «Рубином» (0:1). Встреча состоялась 12 апреля.
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 14 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 29 очков. Первое место занимает ЦСКА (30).
