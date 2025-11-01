«Зенит» прервал серию «Локомотива» без поражений в РПЛ из 19 матчей

Сегодня, 1 ноября, состоялся матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» со счётом 2:0. Таким образом, прервалась серия железнодорожников без поражений в чемпионате России, которая насчитывала 19 матчей.

Предыдущее поражение в Российской Премьер-Лиге «Локомотив» потерпел в матче 24-го тура прошлого сезона с казанским «Рубином» (0:1). Встреча состоялась 12 апреля.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 14 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 29 очков. Первое место занимает ЦСКА (30).