Главная Футбол Новости

Вендел отреагировал на продление контракта с «Зенитом» до 2029 года

Вендел отреагировал на продление контракта с «Зенитом» до 2029 года
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о продлении трудового договора с сине-бело-голубыми. Новый контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

«Продление контракта — совместное решение с клубом. «Зенит» стал для меня настоящим домом и семьёй. Мне очень приятно играть здесь. Я очень рад, надеюсь задержаться здесь надолго», — передаёт слова Вендела корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Вендел выступает за петербуржцев с 2020 года. За это время полузащитник принял участие в 129 матчах российской команды, в которых забил 20 голов и отдал 29 результативных передач. В составе сине-бело-голубых Вендел четыре раза становился чемпионом России, брал Кубок и три Суперкубка страны.

