Защитник «Ростова» Вахания: странно, когда судьи ищут очевидную ошибку 15 минут

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о судействе в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с тольяттинским «Акроном». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 праздновали гости. Два гола жёлто-синих были отменены после вмешательства VAR.

«Не смотрел ещё ни одного момента после игры. Как я уже сказал, мне кажется странно, когда 15 минут ищут очевидную ошибку. Там либо есть офсайд, либо его нет. Линию начертить — не 15 минут. Я не видел момент. Говорю, как на поле это ощущалось. Может, было. Может, они и правы. Но обидно», — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Акрон» с 15 очками в 14 играх поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ и опередил «Ростов», у которого столько же очков и встреч. Жёлто-синие занимают 11-е место в чемпионате России.