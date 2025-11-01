Скидки
Вендел ответил, воспользуется ли возможностью получить российский паспорт

Комментарии

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта. Футболист непрерывно выступает в России с октября 2020 года.

— Воспользуешься возможностью получить российский паспорт?
— Это не только моё решение, но ещё и большого количества людей. Если возникнет необходимость, никаких проблем с этим нет, — передаёт слова Вендела корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В субботу, 1 ноября, «Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до конца сезона-2028/2029. Прошлое соглашение с бразильцем истекало летом 2028 года. В сезоне-2025/2026 у Вендела три голевые передачи в 12 играх за клуб.

